КХЛ. "Моряки" одолели "мамонтов", а "тигры" справились с "барсами"

Матчами на Дальнем Востоке стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Первыми закончили выяснять отношение владивостокский "Адмирал" и ханты-мансийская "Югра". "Моряки" на своей площадке сумели добиться непростой победы над "мамонтами" со счетом 2:1.

В первом периоде гости вышли вперед. У "Югры" отличился Антон Королев. Лишь ближе к концу второго игрового отрезка хоккеистам "Адмирала" удалось сравнять счет усилиями Дениса Вихарева.

В заключительной двадцатиминутке хозяева льда смогли сломить сопротивление аутсайдера Восточной конференции. Победную шайбу забросил Иван Глазков, заработав для "моряков" полноценные три турнирных очка.

В другой встрече дня хабаровский "Амур" оказался сильнее астанинского "Барыса" 3:1. У "тигров" отличились Ян Коларж, Александр Горшков и Георгий Бердюков. У "барсов" единственную шайбу забросил Кевин Даллмэн.