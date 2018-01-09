СМИ: Мауро Икарди прошел медосмотр в мадридском "Реале"

Подтверждается информация последних дней декабря, согласно которой аргентинский форвард миланского "Интера" Мауро Икарди может оказаться в стане мадридского "Реала". По некоторым сведениям, футболист уже прошел медицинское освидетельствование в Мадриде.

Стоимость трансфера 24-летнего форварда может составить 75 млн евро, сообщает английская Daily Express со ссылкой на портал Transfermarkt.De. Журналисты британского издания утверждают, что игрок уже прошел медобследование для перехода в испанский клуб. Однако ни "Реал", ни "Интер" пока эту информацию не подтвердили.