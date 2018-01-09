На севере Москвы горит подвальный склад. Есть угроза обрушения

На севере Москвы перекрыто движение автомобилей по Ильменскому проезду из-за пожара в ангаре, передает ТАСС. По информации экстренных служб, пожар происходит в подвале предназначенного под снос здания. Внутри здания людей не было.

По словам специалистов, существует угроза обрушения здания. Пожарные ведут тушение с безопасного расстояния, так как в подвале высокая температура.