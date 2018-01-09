Пхеньян и Сеул договорились о военных переговорах

Представители Южной Кореи и КНДР на встрече в приграничном населенном пункте Пханмунджом договорились о том, что необходимо организовать переговоры по военной линии для снижения напряженности у границ.

Кроме того стороны договорились восстановить работу военной линии экстренной связи, а также провести еще одни рабочие переговоры по вопросам, связанным с предстоящими Олимпийскими играми в южнокорейском городе Пхенчхан, передает "Интерфакс".

Делегации двух страны сели за стол переговоров впервые за два года. Встреча проходит в так называемом Доме мира, находящемся в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны. В закрытом режиме стороны обсуждают пути улучшения отношений и возможное участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.