На Сахалине из-под снега откопали 40 машин

Спасатели извлекли 40 застрявших в снегу автомобилей на автодороге в Сахалинской области.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в главном управлении МЧС по региону, отметив, что помощь была оказана с помощью аэромобильной группировки министерства, включающей в себя 12 единиц инженерной техники.

Ведется расчистка дороги, для водителей организован пункт обогрева и питания.

В свою очередь, пресс-служба правительства Сахалинской области проинформировала общественность о том, что примерно 100 автомашин застряли в снегу во время метели в Долинском районе Сахалина севернее села Фирсово.

Туда направлено подразделение спасателей МЧС.

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Работы по расчистке снежных заносов осложняются метелью и плохой видимостью, которая временами не превышает 50 метров, а иногда падает до ноля.