Уничтожение F-15 в Йемене. В сети появилось видео перехвата

Видео уничтожения многоцелевого истребителя F-15 над столицей Йемена Саной появилось на интернет-портале Youtube. По данным агентства IRNA, самолет принадлежал арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Судя по опубликованным кадрам с тепловизионной камеры, бортовой комплекс обороны F-15 засек подлетающую ракету. Система защиты истребителя начала отбрасывать тепловые ловушки, а пилот включил форсаж, чтобы набрать скорость и уйти от опасности. Однако ракета, предположительно, с инфракрасной системой наведения, попала точно в F-15.

Как утверждают СМИ, всего 8 января коалиция потеряла два боевых самолета. Первым стал многоцелевой Tornado. Но он разбился из-за технической неисправности. Пилотов спасли.