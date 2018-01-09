В Чечне 10-летний мальчик застрелил 7-летнего брата

Несчастный случай в станице Шелковская: десятилетний мальчик случайно застрелил семилетнего брата. Старший мальчик достал травматический пистолет отца из сейфа, а во время игры случайно выстрелил в голову младшему брату.

Полиция проверяет все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости. В том числе проверяется вина родителей, которые не обеспечили безопасность хранения оружия.