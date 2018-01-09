Премьер Таиланда заставил журналистов общаться с картонной куклой вместо себя. Видео

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча нашел хитрый способ не отвечать на неприятные вопросы журналистов. Чиновник принес на пресс-конференцию свою картонную копию и предложил представителям СМИ пообщаться с ней, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Сначала Прают Чан-Оча зачитал журналистам заранее написанное заявление властей, а затем, после небольшой паузы, предложил участникам пресс-конференции задать вопросы картонной кукле.

"На ваши вопросы о политике и различных проблемах ответит вот этот парень", — заявил премьер Таиланда.

В ноябре 2017 года в Таиланде должны были состояться выборы, однако власти страны перенесли их на неопределенный срок. Кроме того, тайские оппозиционеры, которые выходят на митинги и критикуют президента в Интернете, постоянно получают тюремные сроки. Журналисты считают, что эти темы для премьер-министра особенно неприятны.