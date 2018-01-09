Заболевшему в тюрьме Буту пообещали визит врача через две недели

Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме, заболел гриппом в тяжелой форме. Однако россиянину заявили, что фельдшер сможет его осмотреть только через две недели.

Как сообщила РИА Новости по телефону жена российского бизнесмена Алла Бут, Виктор заболел около недели назад, у него была высокая температура, которую ему удалось сбить только специальными упражнениями из курса йоги. Врача в тюрьме Мэрион, где он находится, вообще нет. В тюремном магазине продаются только таблетки панадола.

"Температура спала, но у Виктора начался сильный кашель с мокротой и сел голос, поэтому он даже не мог звонить домой, потому что телефоны в тюрьме работают по распознаванию голоса, и аппарат несколько дней его просто не узнавал", — сообщила Алла Бут.

Виктор Бут был арестован в 2008 году и осужден судом Нью-Йорка на 25 лет лишения свободы за "подготовку сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота средств противовоздушной обороны".