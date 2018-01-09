Участнику скандальной гонки на "Гелендвагене" грозит новый арест

В Москве решается вопрос об аресте скандально известного гонщика Абдувахоба Маджидова — того самого, который в мае 2016 года скрывался на "Гелендвагене" от полиции в компании друзей. Лишенного прав молодого человека снова поймали за рулем после аварии на Профсоюзной улице. Патрульным он пытался предъявить иностранное водительское удостоверение.

Задержанного Адбувахоба Маджидова — участника скандального заезда по Москве на "Гелендвагене" в мае 2016 года — доставили в мировой суд на автомобиле ГИБДД. Маджидов закрывал лицо капюшоном, на вопросы журналистов не отвечал. В суде Маджидову должны избрать меру пресечения за то, что, лишенный водительских прав, он ездил за рулём.

Накануне на Профсоюзной улице Маджидов устроил аварию. Сотрудникам ГИБДД он предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданное в Таджикистане. При этом миграционной карты и регистрации — документов, которые бы подтверждали законность пребывания Маджидова в России — не было.

"При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Абдувахоба Маджидова доставили в отделение. Правоохранители установили личность задержанного: это тот самый участник скандального заезда на "Гелендвагене" в 2016 году. Компания золотой молодёжи тогда нарушила все возможные правила. Маджидову назначили исправительные работы — он чистил фонтаны, красил заборы.

Маджидова тогда лишили водительских прав. Чуть позже его опять задержали за гонки по разделительной полосе на Новом Арбате. Кстати, тогда Маджидов предъявил патрульным поддельные права. Сейчас он снова сел за руль.

В отношении Маджидова 9 января должны рассматривать административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления". Маджидова могут арестовать на 15 суток.