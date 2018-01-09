Участнику скандальной гонки на "Гелендвагене" грозит новый арест

Тема:
Гонки золотой молодежи 19 минут назад
Участнику скандальной гонки на "Гелендвагене" грозит новый арестЧитайте нас в Telegram
В Москве решается вопрос об аресте скандально известного гонщика Абдувахоба Маджидова — того самого, который в мае 2016 года скрывался на "Гелендвагене" от полиции в компании друзей. Лишенного прав молодого человека снова поймали за рулем после аварии на Профсоюзной улице. Патрульным он пытался предъявить иностранное водительское удостоверение.
Задержанного Адбувахоба Маджидова — участника скандального заезда по Москве на "Гелендвагене" в мае 2016 года — доставили в мировой суд на автомобиле ГИБДД. Маджидов закрывал лицо капюшоном, на вопросы журналистов не отвечал. В суде Маджидову должны избрать меру пресечения за то, что, лишенный водительских прав, он ездил за рулём.
Накануне на Профсоюзной улице Маджидов устроил аварию. Сотрудникам ГИБДД он предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданное в Таджикистане. При этом миграционной карты и регистрации — документов, которые бы подтверждали законность пребывания Маджидова в России — не было.
"При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Абдувахоба Маджидова доставили в отделение. Правоохранители установили личность задержанного: это тот самый участник скандального заезда на "Гелендвагене" в 2016 году. Компания золотой молодёжи тогда нарушила все возможные правила. Маджидову назначили исправительные работы — он чистил фонтаны, красил заборы.
Маджидова тогда лишили водительских прав. Чуть позже его опять задержали за гонки по разделительной полосе на Новом Арбате. Кстати, тогда Маджидов предъявил патрульным поддельные права. Сейчас он снова сел за руль.
В отношении Маджидова 9 января должны рассматривать административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления". Маджидова могут арестовать на 15 суток.
-
Участник скандально известных "гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами15 часов назад
-
Виновник смертельного ДТП на Бауманской улице все же оказался на скамье подсудимых21 сутки назад
-
Питерский дрифт: неуловимый Борщ засветился у Исаакия24 суток назад
-
Автохамка на Gelandewagen распугала пешеходов на набережной. Видео1 месяц назад
-
За малыша за рулем владелица "Гелендвагена" заплатит штраф в 33 тысячи рублей1 месяц назад
-
Мажоры устроили гонки на Кутузовском проспекте. Видео1 месяц назад
-
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Все "Лады" вновь подорожали
- Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа
- В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
-
Зарегистрировано небывалое число претендентов на пост президента
- Жену Аршавина сняли с рейса за дебош в самолете
- Макрон подарит Си лошадь
- Секс-скандал в британском парламенте: порно пытались посмотреть 24 тысячи раз
- Опубликовано видео спасения мигрантов у берегов Ливии
- Везунчик выиграл в Powerball 560 миллионов долларов
-
Франция: Россия должна помочь французским фермерам
- Криптовалюты: дальше без Южной Кореи
- Как изменится жизнь россиян: 5 законов в 2018 году
- Новогодняя эйфория обернется тяжелым похмельем
- Наибольшая доля активов ЦБ РФ находится в США
-
В России стартовал сбор подписей в поддержку Путина
- Юнкер против финансовых санкций за отказ принимать беженцев
- Украине предложили вернуть земли, вошедшие в нее после революции 1917-го
- Спецслужбы США признали, что недооценили возможности КНДР
- Трамп назвал себя гением, которого атакуют в стиле 80-х
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Участник гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами
- В Москве начался "Елочный круговорот"
- Более 21 миллиона туристов: чем удивляет иностранцев Москва?
- 2018-й в столице станет годом строительства метро
- В Московский зоопарк привезли папуанских пингвинов
-
Жена Аршавина устроила авиадебош
- Советника Трампа выгнали из эфира CNN
- Как выйти из состояния праздников
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в январе?
- Съемки сериала по Halo от Стивена Спилберга продолжаются
- 6 млн PlayStation 4 было продано за зимние праздники
- Call of Duty: WWII наконец-то уступил первое место в британском топ-10
- Смартфон теперь можно превратить в виртуальный пистолет
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Пхеньян и Сеул договорились о военных переговорах
В Хибинах произошел мощный "техногенный толчок"
Поиск работы: 6 навыков, актуальных в 2018 году
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!
В Чечне 10-летний мальчик застрелил 7-летнего брата
На Сахалине из-под снега откопали 40 машин
"Терминаторы" пойдут в войска в марте
В "Инстаграме" нарциссы лайкают нарциссов
Кот сорвал церемонию освобождения спасенной белки
На севере Москвы машина сбила женщину с коляской
Путин отменил понятие "жилье эконом-класса"
В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу
Почему Москва поменялась с Сахарой снегом
Мутко поменял спорт на туризм
Программа "60 минут по горячим следам"
Йеменские хуситы грозятся перекрыть Красное море
Самый ожидаемый мультфильм 2018 года
Пациенты и врачи, которые нас удивили
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере