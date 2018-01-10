Два в одном: препарат от сахарного диабета улучшил память мышам с болезнью Альцгеймера

Тот момент, когда препарат, разработанный для лечения одного заболевания, успешно справляется и с другим. Нечто подобное авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже описывали: лекарство, изначально создававшееся для борьбы с болезнью Альцгеймера, может уменьшить или даже вообще избавить людей от необходимости пломбирования зубов.

Такой же эффект наблюдали исследователи из Университета Ланкастера (Великобритания). На этот раз речь идёт о препарате против сахарного диабета второго типа, который, как выяснилось, можно использовать для лечения болезни Альцгеймера.

Поясним, что исследователи давно изучают связь между этими заболеваниями (диабет второго типа многие считают фактором риска развития болезни Альцгеймера). Ранее было доказано, что лекарство для лечения диабета под названием лираглутид значительно улучшает состояние пациентов с болезнью Альцгеймера. Поэтому нет ничего удивительного, что новый препарат также решили проверить на мышах с этим нейродегенеративным расстройством.

Лекарство, по словам учёных, является тройным агонистом. Термином "агонист" обозначают химическое соединение, которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику. А под "тройным" подразумевается, что препарат взаимодействует сразу с тремя типами рецепторов.

Он активирует рецепторы, связанные с секрецией инсулина, что необходимо пациентам с сахарным диабетом. Но, что более интересно, его применение также тормозит потерю памяти при болезни Альцгеймера.

Это специалисты выяснили, проведя опыты на трансгенных мышах. Им предварительно запустили экспрессию изменённых генов, отвечающих за развитие наследственной формы болезни Альцгеймера у людей.

Исследователи работали с пожилыми грызунами, которые находились на поздних стадиях нейродегенерации. Им в течение двух месяцев один раз в день делали инъекцию препарата в брюшную полость.

Последующие тесты на проверку памяти и способности к обучению показали, что тройной агонист значительно улучшил способности животных.

Авторы поясняют: это связано с тем, что рецепторы, которые активирует препарат, являются естественными факторами роста, которые отвечают за образование новых клеток. А проблемы с передачей сигналов этими самыми факторами роста как раз ведут к нарушениям в работе нейронов мозга, что наблюдается при болезни Альцгеймера.

Эксперты подчёркивают, что это первый случай, когда тройной агонист используется для защиты мозга от дегенерации.

Кстати, положительных эффектов от новой терапии наблюдалось сразу несколько. Во-первых, повышенное содержание факторов роста в мозге улучшает работу нервных клеток, во-вторых, уменьшается количество амилоидных бляшек в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера, в-третьих, снижается как хроническое воспаление, так и окислительный стресс, в-четвёртых, замедляется скорость потери нервных клеток.

По словам ведущего автора исследования профессора Кристиана Хольшера (Christian Holscher), клинические испытания с другой версией этого же препарата уже показали многообещающие результаты для людей с болезнью Альцгеймера, а также с другими расстройствами.

Учёным предстоит провести ещё ряд испытаний, чтобы выявить оптимальные дозировки нового тройного агониста, а также доказать, что по эффективности он не уступает другим препаратам для лечения нейродегенеративных нарушений.

К слову, в более ранних работах исследователи уже наблюдали, что нарушения выработки инсулина могут быть связаны с церебральными дегенеративными процессами (инсулин не только является фактором роста, но и обладает нейропротекторными свойствами, то есть защищает клетки мозга).

Конечно, не у всех, кто страдает от сахарного диабета, развивается болезнь Альцгеймера, но, возможно, существует причинно-следственная связь между нарушением выработки инсулина и ростом амилоидных бляшек в мозге, заключают авторы.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Brain Research.

Напомним, ранее учёные выяснили, что развитие симптомов болезни Паркинсона способен замедлить другой препарат, который также применяется для лечения сахарного диабета.