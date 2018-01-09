Корейская сенсация: делегации Севера и Юга пытаются договориться

Тема:
Ситуация вокруг КНДР 3 часа назад
Корейская сенсация: делегации Севера и Юга пытаются договоритьсяЧитайте нас в Telegram
"Это именно тот прямой диалог, который может разрядить напряженность на Корейском полуострове, и о необходимости которого последовательно говорил президент России", — об этом заявили в Кремле, приветствуя начало переговоров между Сеулом и Пхеньяном. В первый же день стороны обсудили восстановление разорванных контактов по мирному урегулированию. На время объединить нацию помогут Зимние Олимпийские игры. Пхеньян готов отправить на юг большую делегацию. Если обобщить, первая мировая реакция такая: Ким Чен Ын в условиях международной изоляции смог укрепить безопасность своей страны и при этом сохранил двери для переговоров открытыми.
Въезд в демилитаризованную зону: деревня Пханмунчжом на 38-й параллели, где войска двух Корей стоят друг напротив друга в полной боевой готовности. Здесь сегодня состоялись первые за последние два с лишним года переговоры представителей двух враждующих государств о примирении на Корейском полуострове. И хотя формальным поводом для диалога стала готовность Северной Кореи принять участие в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сегодняшняя дискуссия вышла далеко за рамки заявленной темы.
Делегации Севера и Юга — за столом, который стоит прямо на линии разграничения двух стран. Переговоры — настоящая новогодняя сенсация. Миротворческая инициатива Ким Чен Ына в ходе телеобращения 1 января была сразу подхвачена Сеулом, несмотря на то, что главный союзник Южной Кореи США заявляли, что время диалога с Пхеньяном закончено. Его ответом на политику тотального давления и изоляции со стороны Вашингтона и личные угрозы Дональда Трампа "полностью уничтожить Северную Корею" стало создание водородной бомбы и баллистических ракет, способных доставлять ядерный заряд до материковой части Соединенных Штатов.
На фоне предстоящего участия сборной КНДР в Олимпиаде вопрос — кто кого переиграл в этом противостоянии — кажется, сомнений не вызывает ни у кого. Представитель КНДР Ри Сон Гвон — бывший военный, участвовавший в межкорейских переговорах с 2000 года, — с ходу в шутливой форме дает понять: теперь Пхеньян всерьез настроен на позитивный результат. "Отношения между двумя Кореями холоднее, чем нынешняя зимняя погода, — констатирует Ри Сон Гвон. – Но, несмотря на это, наш народ выражает горячее стремление к улучшению межкорейских связей, которые подобно воде постоянно движутся подо льдом".
Олимпиада — главная тема. Она начинается ровно через месяц, и Южной Корее предстоит целый ряд непростых организационных вопросов. КНДР намерена отправить в Пхенчхан делегацию высокопоставленных лиц, многие из которых могут находиться в санкционном списке США. Сеул готов пойти навстречу и предлагает свой вариант решения этой проблемы.
"Мы рассмотрим вопрос о снятии санкций с Северной Кореи, если это будет необходимо для поездки северокорейской делегации", — отмечает представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док.
На игры в Пхенчхан с Севера поедут наряду со спортсменами и чиновниками болельщики, артисты, танцевальные группы поддержки, журналисты и даже команда по тхэквондо. Впервые после Летних игр в Сиднее 2000 года появилась вероятность, что обе команды пройдут по стадиону единым маршем под общим флагом. Правда, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предупредил, что примирение возможно только в результате решения ядерной проблемы КНДР.
О реакции Пхеньяна пока ничего неизвестно. В своем обращении Ким Чен Ын заявлял, что ядерная кнопка всегда на его столе, а наступивший 2018-й станет годом массового производства ядерных боеголовок и ракет, направленных на сдерживание агрессивной политики Вашингтона.
На КПП с южнокорейской стороны пограничники говорят, что останавливаться у колючей проволоки, за которой простреливаемая территория между Севером и Югом, крайне опасно.
Разумеется, о скором урегулировании кризиса на Корейском полуострове говорить еще очень рано. Степень недоверия между двумя странами по-прежнему высока. Ядерное оружие на Севере полуострова направлено прежде всего на Вашингтон. Именно от дальнейших действий США зависит, сохранится ли олимпийское примирение и после окончания Игр в Пхенчхане.
-
Пхеньян и Сеул договорились о военных переговорах8 часов назад
-
Сборная КНДР будет участвовать в Олимпийских играх-201811 часов назад
-
Между Кореями тает лед: Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров13 часов назад
-
Межкорейские переговоры стартовали в "Доме мира"19 часов назад
-
Надежда на диалог: заявление Ким Чен Ына стало главной новогодней сенсацией2 суток назад
-
New York Times: спецслужбы признали, что недооценили возможности КНДР2 суток назад
-
Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Все "Лады" вновь подорожали
- Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа
- В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу
-
Google обвинили в дискриминации белых гетеросексуалов
- На заводе в Польше украинцев пометили униформой
- Всероссийский прапорщик Шматко изменил судьбу за один день
- Тысячи летучих мышей сварились в воздухе из-за жары в Австралии
- Аллигаторы вмерзли в лед в Северной Каролине
- Кит спас женщину от акулы в Тихом океане. Видео
-
Франция: Россия должна помочь французским фермерам
- Криптовалюты: дальше без Южной Кореи
- Как изменится жизнь россиян: 5 законов в 2018 году
- Новогодняя эйфория обернется тяжелым похмельем
- Наибольшая доля активов ЦБ РФ находится в США
-
В России стартовал сбор подписей в поддержку Путина
- Рябков: заявлениями о вмешательстве в выборы США пытаются оправдать санкции
- Выборы-2018: ЦИК принял документы у самовыдвиженцев
- МИД РФ возмущен принятием Латвией закона "О статусе участника Второй мировой"
- Эдуард Малаян: слухи о вмешательстве России в выборы в Мексике – глупость
-
США накрыла климатическая бомба
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- На Багамах россиянин спас ребенка от акул
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Участник гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами
- Мороз и снег украсили первую рабочую неделю года
- В Москве начался "Елочный круговорот"
- Более 21 миллиона туристов: чем удивляет иностранцев Москва?
- В Московский зоопарк привезли папуанских пингвинов
- 2018-й в столице станет годом строительства метро
-
Две Кореи обменялись рукопожатиями
- Apple объявили войну за тормозные айфоны
- Единственный муравьед в России. Видео
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в январе?
- Съемки сериала по Halo от Стивена Спилберга продолжаются
- 6 млн PlayStation 4 было продано за зимние праздники
- Call of Duty: WWII наконец-то уступил первое место в британском топ-10
- Смартфон теперь можно превратить в виртуальный пистолет
-
Ибупрофен негативно влияет на способность к зачатию у мужчин?
- Найден вирус, атакующий рак мозга совместно с иммунными клетками
- "Тяжёлая" звезда раскрыла тайны солнечной активности
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Умер знаменитый бас Александр Ведерников
Кандидаты в президенты начали сбор подписей
На проспекте Вернадского автобус наехал на пешеходов
Поиск работы: 6 навыков, актуальных в 2018 году
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
Трамп пообещал победить Опру Уинфри на выборах-2020
На показе "Движения вверх" всхлипывают и женщины, и мужчины
Поезд насмерть сбил футболиста под Тулой
60 минут. Новая стратегия Трампа по продаже оружия
В ФРГ признают, что миграционный кризис разрывает ЕС
Автомобиль будущего поедет, "читая мысли" водителя
В Твери от инфаркта умерла мама Михаила Круга
В Испании покойник захрапел во время вскрытия
Ушел из жизни один из создателей "ядерного щита" России
Памфилова удивлена "заботе" ЕС о Навальном
Аллигаторы вмерзли в лед в Северной Каролине
Убийство Ноздровской напомнило многим дело Гонгадзе
Гаишников станет меньше на 10 тысяч
Минобороны удалит Windows и установит российский Linux
Самый ожидаемый мультфильм 2018 года
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!
Пациенты и врачи, которые нас удивили
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере