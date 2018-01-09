Корейская сенсация: делегации Севера и Юга пытаются договориться

"Это именно тот прямой диалог, который может разрядить напряженность на Корейском полуострове, и о необходимости которого последовательно говорил президент России", — об этом заявили в Кремле, приветствуя начало переговоров между Сеулом и Пхеньяном. В первый же день стороны обсудили восстановление разорванных контактов по мирному урегулированию. На время объединить нацию помогут Зимние Олимпийские игры. Пхеньян готов отправить на юг большую делегацию. Если обобщить, первая мировая реакция такая: Ким Чен Ын в условиях международной изоляции смог укрепить безопасность своей страны и при этом сохранил двери для переговоров открытыми.

Въезд в демилитаризованную зону: деревня Пханмунчжом на 38-й параллели, где войска двух Корей стоят друг напротив друга в полной боевой готовности. Здесь сегодня состоялись первые за последние два с лишним года переговоры представителей двух враждующих государств о примирении на Корейском полуострове. И хотя формальным поводом для диалога стала готовность Северной Кореи принять участие в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сегодняшняя дискуссия вышла далеко за рамки заявленной темы.

Делегации Севера и Юга — за столом, который стоит прямо на линии разграничения двух стран. Переговоры — настоящая новогодняя сенсация. Миротворческая инициатива Ким Чен Ына в ходе телеобращения 1 января была сразу подхвачена Сеулом, несмотря на то, что главный союзник Южной Кореи США заявляли, что время диалога с Пхеньяном закончено. Его ответом на политику тотального давления и изоляции со стороны Вашингтона и личные угрозы Дональда Трампа "полностью уничтожить Северную Корею" стало создание водородной бомбы и баллистических ракет, способных доставлять ядерный заряд до материковой части Соединенных Штатов.

На фоне предстоящего участия сборной КНДР в Олимпиаде вопрос — кто кого переиграл в этом противостоянии — кажется, сомнений не вызывает ни у кого. Представитель КНДР Ри Сон Гвон — бывший военный, участвовавший в межкорейских переговорах с 2000 года, — с ходу в шутливой форме дает понять: теперь Пхеньян всерьез настроен на позитивный результат. "Отношения между двумя Кореями холоднее, чем нынешняя зимняя погода, — констатирует Ри Сон Гвон. – Но, несмотря на это, наш народ выражает горячее стремление к улучшению межкорейских связей, которые подобно воде постоянно движутся подо льдом".

Олимпиада — главная тема. Она начинается ровно через месяц, и Южной Корее предстоит целый ряд непростых организационных вопросов. КНДР намерена отправить в Пхенчхан делегацию высокопоставленных лиц, многие из которых могут находиться в санкционном списке США. Сеул готов пойти навстречу и предлагает свой вариант решения этой проблемы.

"Мы рассмотрим вопрос о снятии санкций с Северной Кореи, если это будет необходимо для поездки северокорейской делегации", — отмечает представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док.

На игры в Пхенчхан с Севера поедут наряду со спортсменами и чиновниками болельщики, артисты, танцевальные группы поддержки, журналисты и даже команда по тхэквондо. Впервые после Летних игр в Сиднее 2000 года появилась вероятность, что обе команды пройдут по стадиону единым маршем под общим флагом. Правда, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предупредил, что примирение возможно только в результате решения ядерной проблемы КНДР.

О реакции Пхеньяна пока ничего неизвестно. В своем обращении Ким Чен Ын заявлял, что ядерная кнопка всегда на его столе, а наступивший 2018-й станет годом массового производства ядерных боеголовок и ракет, направленных на сдерживание агрессивной политики Вашингтона.

На КПП с южнокорейской стороны пограничники говорят, что останавливаться у колючей проволоки, за которой простреливаемая территория между Севером и Югом, крайне опасно.

Разумеется, о скором урегулировании кризиса на Корейском полуострове говорить еще очень рано. Степень недоверия между двумя странами по-прежнему высока. Ядерное оружие на Севере полуострова направлено прежде всего на Вашингтон. Именно от дальнейших действий США зависит, сохранится ли олимпийское примирение и после окончания Игр в Пхенчхане.