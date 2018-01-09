Кандидаты в президенты начали сбор подписей

Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц сразу двух кандидатов в президенты — Владимира Жириновского и Григория Явлинского. Агитировать за лидера ЛДПР будут 113 человек, за одного из основателей "Яблоко" — 106. По всей России продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов.

Сбор подписей в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев идет уже несколько дней, почти половину новогодних праздников, начиная с 5 января. В центре Москвы работают сразу несколько групп "Волонтеров Победы". Они встречают москвичей и гостей столицы – всех тех, кто хотел бы поддержать Путина.

Конечно, при условии, что они сами являются его сторонниками. Юлия Рудак, студентка Санкт-Петербургского горного университета, ради этого даже специально приехала в Москву. "Я говорю от своего лица, от лица молодежи, для нас создаются все условия, мы можем достичь всего. Главное, что от нас требуется — это труд, постоянная работа и стремление стать профессионалом", — уверена руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Юлия Рудак.

Рядом работает ее коллега из Ульяновска Людмила Князькова. "Подошел мужчина из Чехии, увидел, что мы собираем подписи за Владимира Владимировича, и сказал: "Я полностью разделяю вашу позицию. Моя подпись вам ничего не решит, потому что я — гражданин Чехии, но я вам доверяю и поддерживаю. Спасибо вам большое", — рассказывает она.

Россиянам намного проще, их подписи решают многое. "Сомнений никогда не было, только за него, очень переживали, вдруг он не станет баллотироваться", — признается Любовь Бражникова.

Путину, как самовыдвиженцу, надо набрать 300 тысяч голосов в свою поддержку. Кампания по сбору подписей развернулась от Сахалина до Петербурга. Кандидаты от непарламентских партий должны заручиться поддержкой 100 тысяч россиян.

Волонтеры лидера "Яблока" Григория Явлинского работают в Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. "Люди реагируют весьма положительно, им интересно, они давно знают Григория Алексеевича Явлинского. Люди приходят к нам в штаб каждый день, чтобы поставить подпись за него. Многие даже из других городов узнают через сайт и приходят к нам в штаб", — говорит Олег Родич, руководитель избирательной кампании Григория Явлинского.

Ксении Собчак, кроме поддержки партии "Гражданская инициатива", также нужны и 100 тысяч подписей. Их собирали сегодня в трех городах-миллионниках и в Калининграде. Развернули активную деятельность в регионах и штабы Бориса Титова, выдвиженца от "Партии роста". "Борис Титов более популярен среди молодежи и среди представителей малого и среднего бизнеса. Некоторые пожилые люди тоже узнают", — говорит член "Партии роста" Арсений Артюх.

Владимиру Жириновскому нужды в сборе подписей нет — он кандидат от парламентской партии. "Армия! Два университета с отличием! Лучший университет в мире — Московский государственный! А какой жизненный опыт? Семья, дети, внуки! Опытный человек, смелый, решительный, — рекламирует себя Владимир Вольфович. — Спросите в любой стране мира. Знают Путина, а на втором месте Жириновский".

Центризбирком зарегистрировал сегодня доверенных лиц Жириновского и Явлинского, а также дал разъяснение о порядке деятельности иностранных наблюдателей во время президентских выборов. Их права расписаны подробнейшим образом в 22 пунктах. "Мы абсолютно открыты, мы относимся спокойно и очень доброжелательно и содействуем всем тем, кто заинтересован провести профессиональное, объективное и серьезное наблюдение за выборами. Мы в этом максимально заинтересованы", — подчеркивает председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.