Неудачи или расчет: Apple просит прощения у покупателей

Европейское отделение Apple преследуют неудачи. Несколько часов назад швейцарские спасатели эвакуировали 50 человек из магазина в Цюрихе, где перегрелся аккумулятор iPhone, а во Франции против кампании начато уголовное расследование. Apple подозревают в умышленном снижении производительности смартфонов, чтобы вынудить клиентов чаще менять модель. Производитель принес извинения и предложил пострадавшим скидку на новые батареи. Однако замять скандал не удалось.

У раздражения, которое долгие годы преследовало владельцев iPhone, оказывается, есть объяснение и источник — Apple, компания, которая сама же iPhone и создала. Не открываются приложения? Быстро садится батарея, 5 минут не удается открыть контакты — как подозревает прокуратура Франции, это не потому что "на улице холодно или пора менять аккумулятор", как настаивал производитель, а потому что производитель намеренно тормозил работу программного обеспечения, программировал телефоны на "устаревание", вынуждая вас злиться, разбивать iPhone об стену и идти в магазин за новой версией.

Подозрения у потребителей были давно, но во Франции они вышли на государственный уровень. 5 января подразделение по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством начало свое расследование. Как сообщают судебные источники, если вину производителей докажут, то виновные могут получить немало — два года тюрьмы, штраф — от 300 тысяч евро до 5 процентов от оборота компании (с 2016 года во Франции действует закон Бенуа Амона, который наказывает за подобные преступления).

Apple официально попросила прощения у покупателей. Оно есть на сайте: мол, "случилось недопонимание", но извинениями компания уже не отделается — иски против Apple поданы в Корее, Канаде, США.

"Если они сделали это специально, и телефоны изначально так запрограммированы, тогда их ожидают судебные разбирательства, — считает директор по маркетингу инвестиционной компании Джастин Стюарт. — Но если всему виной применение более новых и быстрых технологий на старых телефонах, то это уже другое дело. Но, конечно, эта история требует более подробного разбирательства".

На фоне новостей из Парижа дела у Apple могут пойти неважно — котировки и так скачут, но больше всего компании стоит беспокоиться за продажи. Кто пойдет покупать новый iPhone, если уже заранее известно, что работать быстро и качественно он будет лишь до выхода новой версии.

Все магазины Apple, конечно, не закроются, но у компании — серьезные проблемы с репутацией. Продукция стоит недешево, и решая открыть кошелек, покупатель не хотел бы, чтобы его обманывали.