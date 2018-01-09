Новый виток санкционной войны: ЕС ждет от России компенсаций за свинину

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Обмен санкциями 3 часа назад
Новый виток санкционной войны: ЕС ждет от России компенсаций за свининуЧитайте нас в Telegram
Все громче спор в Евросоюзе и вокруг антироссийских санкций. Причем дискуссия все более своеобразная. ЕС вдруг потребовал огромных денежных компенсаций за отказ нашей страны покупать европейское мясо.
Новость о том, что Евросоюз хочет наложить огромный штраф на Россию за свинину, продавцов и производителей свинины возмутил. "Мы сами можем все это выращивать и продавать. Вот я вам отрежу", — говорит продавщица.
Свою отрезанность от привлекательного российского рынка Европейский союз решил возместить и подал жалобу в ВТО. Поводом стал запрет на поставки европейской свинины в Россию из-за африканской чумы в Польше, введенный более трех лет назад. В декабре Россия этот санитарный запрет сняла, так что, если разбирательство будет объективным, исход может быть только один. "Те претензии, которые предъявляет Евросоюз, мы не считаем обоснованными. Мы уверены в своей правомерности", — подчеркивает руководитель пресс-службы Россельхознадзора Юлия Мелано. "Никаких шансов у Евросоюза выиграть этот спор нет", — уверен председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Но в том-то и дело, что затеянный ЕС спор явно не экономический. Санитарный запрет снят, однако ввозить свинину из Евросоюза в Россию по-прежнему нельзя, потому что действует российское антисанкционное продуктовое эмбарго. В Евросоюзе считают, что и санитарный запрет был политически мотивированным. ЕС захотел компенсаций понесенного ущерба по полтора миллиарда евро за каждый год запрета.
"Это уже вопрос политического характера. Сейчас, как мы знаем, идет широкомасштабная торговая война. Препятствуют поступлению наших товаров или ограничивают работу банков. ВТО вообще молчит по этому поводу. Не Россия начала эту санкционную войну", — говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Если вдруг претензиям Евросоюза будет дан хоть какой-то ход, то это будет означать окончательную девальвацию всех принципов ВТО. О какой свободной торговле можно говорить в условиях незаконных санкций, за которые еще и требуют неких компенсаций?
Сейчас Россия полностью обеспечивает себя свининой, хотя еще несколько лет назад ее обязательно нужно было ввозить из-за рубежа. Теперь же в стране производится столько мяса, что начинаются его продажи за границу. Кому в Евросоюзе это понравится? "Отрасль чувствует себя хорошо тренированной, хорошо стоящей на ногах, уверенно чувствует себя", — говорит председатель совета директоров Центра племенного животноводства Антон Пермяков.
Косвенным подтверждением, что затеянные ЕС разбирательства — это лишь очередное проявление нечестной конкуренции, стали заявления из Евросоюза о том, что компенсации не обязательно должны быть денежными, достаточно просто обложить российскую продукцию на внешних рынках новыми пошлинами.
В ЕС, впрочем, звучат все более сильные голоса о тупиковости происходящего в отношениях России и Европы. О том, что антироссийские санкции бессмысленны, заявила новый министр иностранных дел Австрии. Министр иностранных дел Франции прямо признал, что его страна ищет и использует все возможности, чтобы сотрудничать с Россией даже в условиях санкций. Продолжать единую внешнюю политику в отношении Москвы Евросоюзу с каждым днем все сложнее.
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