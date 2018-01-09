Гончаренко позвал в ЦСКА нового помощника

Бывший главный тренер белорусского футбольного клуба БАТЭ Александр Ермакович вошел в тренерский штаб московского ЦСКА. Он станет помощником наставника армейцев Виктора Гончаренко, с которым ранее уже работал в БАТЭ.

"Получив приглашение от Виктора Михайловича, я дал положительный ответ, что-то в жизни всегда надо менять, — сказал Ермакович, которого цитирует пресс-служба ЦСКА. — Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта оттого, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. Я уже с ним трудился, хорошо знаю его самого и его методики".

Ермакович возглавил БАТЭ в 2013 году после ухода Гончаренко. Вместе с клубом он пять раз становился чемпионом Белоруссии по футболу, один раз выиграл Кубок и четыре раза Суперкубок страны.