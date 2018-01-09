Поезд насмерть сбил футболиста под Тулой

Бывший игрок тульского футбольного клуба "Арсенал-3" Антон Мартынковский 6 января погиб под колесами дизельного поезда с сообщением Урванка – Черепеть в Тульской области. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели футболиста 1993 года рождения.

Тело погибшего было обнаружено 6 января на седьмом пикете станции "Криволучье", однако опознали его только 9 января. "Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, которую цитирует ТАСС.

В последнее время Мартынковский выступал за мини-футбольный клуб "Луч". 6 января его объявили в розыск после того, как он не вернулся домой.