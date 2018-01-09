Оползни стали причиной гибели пяти человек в США

Пять человек стали жертвами схода оползней на юге американского штата Калифорния.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Associated Press, отметив, что оползни произошли в результате ливней.

Стихия разрушила несколько домов и привела к перекрытию ряда дорог.

Ранее в южной части Калифорнии бушевали пожары, которые сожгли значительную часть растительности, способную сдержать потоки воды и грязи.

Сильные дожди также обрушились на округ Санта-Барбара, где расположены дома многих американских знаменитостей. Местные власти призвали десятки тысяч жителей покинуть свои места обитания на время разгула стихии.