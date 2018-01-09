В ПФР разъяснили, кому будет отказано в страховой пенсии

Не все россияне смогут рассчитывать на страховую пенсию по старости. В пресс-службе Пенсионного фонда России пояснили, что она назначается только при наличии у человека минимального трудового стажа и накопленных пенсионных баллов.

В прошлом году ПФР отказывал некоторым людям из-за того, что им не хватило стажа и баллов. Об этом в интервью "Российской газете" глава Минтруда Максим Топилин. При этом он уточнил, что таким гражданам назначается социальная пенсия.

В Пенсионном фонде отметили, что подобные отказы были всегда, но они минимальны.

"Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов", — сообщили в ПФР.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время размер страховой пенсии составляет 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14 329 рублей, размер социальной пенсии — 9 045 рублей. Последняя назначается на пять лет позже страховой.

Для получения страховой пенсии в прошлом году необходимо было иметь 8 лет трудового стажа и 11,4 пенсионных балла. В этом году уже 9 лет стажа и 13,8 балла. А к 2024 году, чтобы получать страховую пенсию, нужно будет иметь 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.