Трамп пообещал победить Опру Уинфри на выборах-2020

Дональд Трамп сказал, что готов победить знаменитую телеведущую Опру Уинфри, если она будет участвовать в президентских выборах в 2020 году. На встрече с конгрессменами президент США заявил буквально: "Да, я обойду Опру на выборах. Опра, это будет очень весело... Мне нравится Опра. Я не думаю, что она будет участвовать в выборах".

Как напоминает "Интерфакс", 7 января Опра Уинфри выступила на вручении премии "Золотой Глобус" с речью о расовом и гендерном неравенстве, после которой пользователи соцсетей призвали телеведущую баллотироваться в президенты. После этого в ряде СМИ появилась информация, что Уинфри рассматривает такую возможность.

Опра Уинфри является сторонницей Демократической партии США, а Трамп представляет Республиканскую партию. Считается, что в свое время поддержка телеведущей Барака Обамы добавила ему до миллиона голосов на выборах.