Россиянки уступили шведкам на молодежном чемпионате мира по хоккею

В ледовом дворце подмосковного Дмитрова продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею среди женских команд для игроков не старше 18 лет. В заключительном матче группового этапа сборная России со счетом 0:2 проиграла команде Швеции.

В составе шведской сборной шайбы забросили Лина Люнгблом (2-я минута) и Агнес Вильхельмссон (20-я). Ранее на групповом этапе турнира россиянки сенсационно обыграли канадок (3:2), а затем уступили американкам (3:5). В итоге российская команда набрала три очка и заняла третье место в группе "А".

Cборные США и Швеции напрямую вышли в полуфинал турнира. Еще четыре сборные сыграют за выход в эту стадию мирового первенства между собой. Российская команда встретится со сборной Финляндии, которая заняла второе место в группе "В". В другом четвертьфинале канадки сыграют с командой Чехии, которая в группе "В" стала первой. Четвертьфинальные матчи пройдут 10 декабря.