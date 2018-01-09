Саакашвили не дает свой голос для экспертизы

Вскоре будут обнародованы результаты официальной экспертизы аудиозаписей разговора лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с опальным украинским бизнесменом Сергеем Курченко, сам Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Он подчеркнул, что отказ Саакашвили предоставить образчик своего голоса свидетельствует о том, что разговор бывшего главы Грузии с Курченко, скорее всего, имел место быть. Впрочем, Енин призвал дождаться результатов официальной экспертизы.

Замгенпрокурора также отметил, что лидер "Руха новых сил" может некоторое время уклоняться от явки в суд, но должен понимать, что его могут привести туда силой, а затем – арестовать.

29 декабря 2017 года пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и беглого украинского бизнесмена Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителям.

Саакашвили обвиняют в том, что он получил от Курченко, ныне находящегося в России, 500 тысяч долларов на протестную деятельность с целью свергнуть президента Украины Петра Порошенко.

Саакашвили утверждает, что не знаком с Курченко.ау