Фейк или реальность: "Комсомольская правда" против Ильи Варламова

Фейк или реальность: "Комсомольская правда" против Ильи ВарламоваЧитайте нас в Telegram
В новогодние праздники на сайте газеты "Комсомольская правда" появилась публикация с заголовком — "В Германии 350 тысяч пенсионеров с трудом находят деньги на еду". Сам текст — соответствующий: про дороговизну продуктов в крупнейшей экономике ЕС и про нищету немалой части пожилых граждан ФРГ. Общий объем — 170 слов. Даже не статья — заметка. Вот только популярный блогер мимо не прошел. Ответил своим репортажем из супермаркета. Правда, не немецкого, а французского. Ну, да невелика разница. В любом случае, акценты расставлены однозначно. Мол, в Европе — сплошь продуктовое изобилие. Цены на яйца, овощи и молочные продукты смешные, а если на что-то, например, на мясо они и больше, то в пользу заграницы — разнообразие ассортимента. Ну и ключевой тезис: дескать, "Комсомолка" выдала фейк и выискивает негатив исключительно на загнивающем Западе. Едва ли рассчитывал на реакцию. Однако она последовала.
"Постоянно ищем первоисточники, постоянно их перепроверяем по максимуму", — цитата из материала "Как делается Varlamov.ru", в котором блогер и его команда подчеркивают: "Нет ни одного источника, на который нам было бы западло ставить ссылку". И в репортаже из французского супермаркета, действительно, упоминание "Комсомольской правды" есть.
"Несколько дней назад "Комсомольская правда" поделилась очередной страшной историей про бедствующий Запад, — пишет Илья Варламов. — Оказывается, что немецким пенсионерам не хватает денег даже на еду! Бедным старикам приходится обращаться за помощью к государству и стоять в очередях за бесплатным питанием. Но давайте разберемся. Проверим на примере цен в обычном французском супермаркете и заодно сравним их с московскими ценами".
К проведенному сравнению, правда, у многих читателей блога возникли вопросы. Мол, указанные в статье цены справедливы для дорогих столичных супермаркетов, а пенсионеры покупки делают в куда более бюджетных магазинах. К тому же сопоставлять размеры пенсии в России и в Европе стоило бы и по другим показателям, например, тарифам на коммунальные услуги, за рубежом, кстати, очень высоким. Впрочем, и это еще не главное.
Главное, что заметка в "Комсомольской правде", которая и вызвала ажиотаж, — не что иное, как банальная перепечатка. Новости — телеканала ARD. То есть немецкие журналисты со ссылкой на конкретных немецких активистов сообщили о нуждающихся немецких пенсионерах. "Комсомолка" просто перевела статью.
"Это никакой не фейк! – утверждает корреспондент отдела политики газеты "Комсомольская правда" Эдвард Чесноков. — Что 350 тысяч немецких пенсионеров, которые вынуждены получать бесплатные продуктовые наборы, — это информация, о которой пишет сам телеканал ARD. И все это, в общем, результат непрофессионализма тех людей, которые делают либеральные медиа".
В "КП", кстати, источник новости не скрывали. Даже ссылку внутри материала поместили: кликнул — и перешел на сайт программы Tagesschau. Но обвинять ее в распространении фейка в голову почему-то никому не пришло.
"Я по себе могу сказать, что, действительно, часто наблюдаю, по улице когда хожу, что, действительно, престарелые люди роются в мусорках и собирают пустые бутылки, — говорит член партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт. — Представитель социальных демократов (это вторая по величине партия Германии, которая якобы защищает права слабо обеспеченных) предложили увеличить цену пустой бутылки, чтобы якобы пенсионерам было, на что жить".
Получается, если новость опубликовал немецкий портал — ему верить можно. Если ту же самую новость перепечатал портал российский — читай, вранье. Неистовые в либерализме комментаторы так и писали: "Это в России пенсионеры голодают, но только не в Германии и вообще не в Европе и США!".
"Очень удобный крючочек, на который, они думали, что они могут подсадить так называемую консервативно-патриотическую общественность: "Ага, вот очередной раз они поливают грязью немецких пенсионеров, а вы-то?!" Но, понимаете, в чем дело, этого не произошло, — рассуждает политолог Кирилл Стрельников. — Наши господа псевдожурналисты в лице господина Варламова, ну, просто немножко сели в лужу. Потому что они стали бороться с ветряными мельницами. Они думали, что они сейчас прищучат "КП". А в итоге прищучили их самих!".
Впрочем, сам Илья Варламов так, судя по всему, не считает. Материал с фотографиями европейских прилавков по-прежнему выложен на сайте. Его автор, как говорят коллеги, — по-прежнему во Франции.
Аналогично, кстати, ведут себя и украинские журналисты, которые тоже сначала радостно подхватили эту историю: мол, "РосСМИ отличились отборным фейком!". А потом предпочли сделать вид, будто ничего не было. Ну, ошиблись, что ж теперь делать. Не извиняться же, в конце концов.
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