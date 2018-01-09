ЦСКА и СКА продлили победные серии в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге продолжается игровой день регулярного чемпионата. Свои очередные победы одержали лидеры турнирной таблицы Западной конференции — московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА.

Столичный клуб со счетом 4:3 одержал домашнюю победу над екатеринбургским "Автомобилистом". У хозяев шайбы забросили Михаил Григоренко (18-я минута), Сергей Шумаков (40-я), Валерий Ничушкин (44-я) и Иван Телегин (55-я). У проигравших отличились Егор Миловзоров (12-я) и Анатолий Голышев (19-я и 58-я). ЦСКА одержал седьмую победу подряд, армейцы с 115 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 87 баллами занимает третье место на Востоке.

В другом матче игрового дня санкт-петербургский СКА на своем льду обыграл китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" со счетом 4:2. В составе победителей отличились Сергей Плотников (9-я и 59-я минуты), Никита Гусев (12-я) и Николай Прохоркин (36-я). У гостей шайбы забросили Тейлор Бек (3-я) и Кори Кейн (13-я). Для СКА эта победа стала третьей подряд в КХЛ, санкт-петербургский клуб с 123 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. "Куньлунь" на Востоке с 58 баллами идет 11-м.

Результаты других матчей дня: "Витязь" — "Лада" — 5:1; "Йокерит" — "Трактор" — 3:0; "Динамо" (Минск) – "Локомотив" – 1:3.