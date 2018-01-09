Сергей Карякин выиграл четвертый этап "Дакара"

Четвертый этап престижного ралли-марафона "Дакар" стартовал и финишировал в перуанском городе Сан Хуан. В зачете квадроциклов победу одержал российский гонщик Сергей Карякин на "Ямахе", который преодолел спецучасток длиной 330 км за 4 часа 56 минут 34 секунды.

Все три первых места по итогам четвертого этапа заняли квадроциклисты на "Ямахе". Второе место занял чилийский гонщик Игнасио Касале, который отстал от Карякина на 43 секунды. Третьим стал перуанец Алексис Эрнандес с отставанием в 5 минут 31 секунду.

В общем зачете ралли-рейда Касале сохранил лидерство, но Карякину удалось сократить отставание от чилийца. Теперь оно составляет 25 минут 30 секунд. На третьей позиции располагается аргентинский гонщик Пабло Копетти также на "Ямахе" (отставание 35 минут 1 секунда).