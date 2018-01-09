В США индейцы подали в суд на выпускающие опиоидные препараты фармкомпании

В США три племени индейцев сиу подали в суд на производителей опиоидных препаратов, сообщает Associated Press. Речь идет о 24 фармацевтических компаниях. Представители индейских племен обвиняют их в недостаточном информировании потребителей об опасности привыкания к таким препаратам. Кроме того, индейцы требуют создания специального фонда, который будет предоставлять деньги на лечение пострадавших от опиоидов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США – крупнейший потребитель опиатов в мире. За 2016 год от передозировки наркотиков в Штатах погибли 64 тысячи человек. 26 октября 2017 года американский президент объявил режим ЧП из-за распространения наркотиков в стране.