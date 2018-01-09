КХЛ. "Слован" обыграл "Металлург"

Матчем между братиславским "Слованом" и магнитогорским "Металлургом" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Братиславе и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юрай Микуш (9-я минута), Ник Эберт (27-я), Марек Слобода (29-я) и Зак Бойчак (38-я). У гостей отличились Войтек Вольский (28-я), Никита Бобряшов (51-я) и Мэтт Эллисон (55-я). "Слован" с 50 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" с 81 баллами располагается на пятой строчке на Востоке.