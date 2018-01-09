В чеченском селе Геременчук взорвался газ, пострадали 5 человек

В населенном пункте Геременчук (Шалинский район, Чечня) в теплице взорвался газ. В результате пострадали пять человек. Трое получили тяжелые травмы, двое – средней тяжести, уточняет ТАСС. Все они госпитализированы в четвертую клиническую больницу города Грозного.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в теплице, которая находится на территории частного домовладения. Сигнал о ЧП поступил на пульт районной единой дежурно-диспетчерской службы в 20:35 9 января.