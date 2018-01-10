Звезда "Интерстеллара" Джессика Честейн установила рекорд по неморганию. Видео

Американская актриса Джессика Честейн, известная по фильмам "Интерстеллар", "Марсианин", "Люди Икс" и другим, продемонстрировала удивительную способность не моргать более двух минут. Честейн установила рекорд в эфире популярного испанского телешоу "El Hormiguero" ("Муравейник").

Видео, на котором Честейн не моргает две минуты и одну секунду, актриса опубликовала в своем "Твиттере".

Jessica Chastain breaks the record of 2 minutes without blinking. pic.twitter.com/Elcwij1mN2 — best of jessica chastain (@bestofchastains) 5 января 2018 г.

Актриса решила во что бы то ни стало побить рекорд передачи, который ранее установила ее коллега Маргарет Куэлли. Ей удалось не моргать одну минуту и четырнадцать секунд. В какой-то момент из глаз звезды "Интерстеллара" полились слезы.

Впрочем, Джессика Честейн отнюдь не является мировой рекордсменкой в неморгании. Так, жителю Флориды Майклу Томасу удалось держащать глаза открытыми один час и пять секунд, сообщает Indy 100.

Честейн дважды номинировалась на премию "Оскар", а в 2012 году получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в фильме "Цель номер один".