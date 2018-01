Звезда "Интерстеллара" Джессика Честейн установила рекорд по неморганию. Видео

Американская актриса Джессика Честейн, известная по фильмам "Интерстеллар", "Марсианин", "Люди Икс" и другим, продемонстрировала удивительную способность не моргать более двух минут. Честейн установила рекорд в эфире популярного испанского телешоу "El Hormiguero" ("Муравейник").

Видео, на котором Честейн не моргает две минуты и одну секунду, актриса опубликовала в своем "Твиттере".

Jessica Chastain breaks the record of 2 minutes without blinking. pic.twitter.com/Elcwij1mN2