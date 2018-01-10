Президент Перу назначит нового главу МИД

О смене девяти министров планирует объявить президент Перу Педро Пабло Кучински, сообщает агентство Reuters. Известно, что свой пост покинет глава МИД Рикардо Луна Мендоса. Его место займет министр энергетики и горнорудной промышленности Кайетана Альховин Гассани, а ее кресло, в свою очередь, перейдет к ее заместителю Анхеле Гроссхайм.