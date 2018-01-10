Президент Эквадора разозлился на Ассанжа и выгоняет его из посольства

Эквадор собирается выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне. Южноамериканская страна сейчас ищет посредника для переговоров с британскими властями, чтобы решить дальнейшую судьбу основателя WikiLeaks — сайта, на котором публикуется секретная информация из анонимных источников.

Президента Эквадора разозлили твиты Ассанжа на политические темы, передает телеканал "Россия 24". В лондонском посольстве Ассандж поселился в 2012 году после того, как Швеция выдала ордер на его арест за домогательства. Сам он назвал все обвинения политически мотивированными.

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Тем временем сторонники основателя WikiLeaks уверяют, что его якобы выкрали из посольства Эквадора еще до Нового года. Такую версию они объясняют загадочными твитами, которые появлялись в Twitter самого Ассанжа и ВМФ США.