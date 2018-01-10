Президент Эквадора разозлился на Ассанжа и выгоняет его из посольства

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WikiLeaks 3 часа назад
Президент Эквадора разозлился на Ассанжа и выгоняет его из посольстваЧитайте нас в Telegram
Эквадор собирается выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне. Южноамериканская страна сейчас ищет посредника для переговоров с британскими властями, чтобы решить дальнейшую судьбу основателя WikiLeaks — сайта, на котором публикуется секретная информация из анонимных источников.
Президента Эквадора разозлили твиты Ассанжа на политические темы, передает телеканал "Россия 24". В лондонском посольстве Ассандж поселился в 2012 году после того, как Швеция выдала ордер на его арест за домогательства. Сам он назвал все обвинения политически мотивированными.
Тем временем сторонники основателя WikiLeaks уверяют, что его якобы выкрали из посольства Эквадора еще до Нового года. Такую версию они объясняют загадочными твитами, которые появлялись в Twitter самого Ассанжа и ВМФ США.
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