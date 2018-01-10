В Ростовской области пятеро подростков пострадали в ДТП с автобусом

В Новочеркасске пятеро подростков пострадали в аварии с автобусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 20:00, говорится в сообщении. За рулем Mazda-626 находился 17-летний парень "с признаками алкогольного опьянения". По предварительной информации, он не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом Hyundai County. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля, а также четверо пассажиров: 14-летний, двое 15-летних и один в возрасте 17 лет. В автобусе пострадавших нет. Проводится проверка.