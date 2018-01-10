В Совбезе ООН по инициативе России обсудят ситуацию в Ракке

В Совбезе ООН по инициативе России обсудят ситуацию в сирийском городе Ракка. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при организации Василий Небензя. Он пояснил, что вынесет на повестку гуманитарную ситуацию в городе, передает телеканал "Россия 24".

Ракка была основным оплотом террористов. Ее освобождали при поддержке коалиции во главе с США — при этом погибли тысячи мирных жителей. Москва не раз обращала внимание на то, что Вашингтон и его союзники теперь пытаются скрыть последствия не очень удачной военной операции. В городе не хватает продовольствия, а мирные люди до сих пор погибают от неразорвавшихся мин.