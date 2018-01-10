Названо имя самого богатого человека в мире

Богатейшим человеком в мире является основатель Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Состояние Безоса превышает 105 миллиардов долларов. Вторую строчку рейтинга занял создатель Microsoft Билл Гейтс — 93,3 миллиарда. Третье место в списке у инвестора Уоррена Баффета – 87,2 миллиарда.

Также в пятерку самых богатых людей издание включило создателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга – 77,5 миллиарда, и экс-главу компании Inditex Амансио Ортегу – 76 миллиардов.