Баскетбол. УНИКС обыграл "Лимож" в Еврокубке

Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл французский "Лимож" в матче второго тура топ-16 Кубка Европы. Встреча группы "Н" прошла во Франции и завершилась со счетом 69:66 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Стефан Ласме, набравший 13 очков. У хозяев наибольшее количество очков в активе Уильяма Ховарда (14). Ранее УНИКС в овертайме вырвал победу у другого французского клуба "АСВЕЛ Лион". С двумя победами в двух матчах казанский клуб занимает первое место в группе, "Лимож" идет на третьей строчке. Следующую встречу в рамках турнира УНИКС проведет 16 января на своей площадке против итальянского клуба "Реджо-Эмилия".