Цена барреля нефти Brent побила новый рекорд

Цена барреля нефти Brent обновила свой максимум впервые за два с половиной года и составила 69 долларов. Такой итог показали торги на бирже ICE в Лондоне с поставкой в марте. В последний раз на таком уровне цена находилась в мае 2015 года.

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Нефтяные котировки пошли вверх на фоне публикации улучшенного прогноза Минэнерго США по цене нефти в этом году, передает телеканал "Россия 24".