Экипаж Николаева победил на четвертом этапе "Дакара" и упрочил лидерство

В Южной Америке продолжается престижный ралли-марафон "Дакар". Четвертый этап ралли-рейда стартовал и финишировал в перуанском городе Сан Хуан. В зачете грузовиков быстрее всех до финиша доехал российский экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева.

Спецучасток длиной 330 км Николаев преодолел за 4 часа 35 минут 8 секунд. Вторым стал экипаж аргентинца Федерико Вильягры на "Ивеко", который отстал от победителя на 27 минут 57 секунд. Третье место занял чех Мартин Коломы на "Татре" (отставание – 38 минут 49 секунды).

В общем зачете экипаж Николаева упрочил свое лидерство. Теперь он опережает экипаж Вильягры на 36 минут 55 секунды.