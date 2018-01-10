Командующий морпехами США сравнил возможную войну с КНДР с "Игрой престолов"

В случае вооруженного конфликта США и Южной Кореи с КНДР события будут схожи с тем, что происходит в сериале "Игра престолов". Такое сравнение сделал командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер во время выступления перед американскими военными. Об этом пишет издание Military.

Говоря о возможном сражении, Неллер заявил, что Сеул, скорее всего, попадет под обстрел Северной Кореи, и множество людей пострадают. "Это было бы похоже на "Игру престолов".

Также военачальник выразил уверенность, что у Америки есть все шансы на победу, если события будут развиваться подобным образом. США обладают "некоторыми средствами", которых нет у КНДР, отметил он.