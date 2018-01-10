Польские министры, настроенные против России, лишились постов

В Польше лишились своих постов сразу три ключевых министра: обороны, иностранных и внутренних дел, передает телеканал "Россия 24". Все они известны своей антироссийской позицией. Президент страны Анджей Дуда привел к присяге 9 новых министров. По мнению политологов, это может быть жестом в сторону Евросоюза, который обвинял Варшаву в антидемократических реформах.