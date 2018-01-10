В Англии собираются перехватить Вериссимо у "Спартака"

История перехода бразильского защитника Лукаса Вериссимо из "Сантоса" в московский "Спартак" затягивается. В ближайшее время руководство бразильского клуба получит предложение о трансфере Вериссимо от одной из команд Английской премьер-лиги.

Название клуба не сообщается, но отмечается, что предложение британской команды будет более выгодным. Ситуация должна проясниться 11 января после встречи членов правления бразильского клуба. Ранее стало известно, что "Сантос" отклонил предложение "Спартака" в размере 6 миллионов евро. При этом российский и бразильский клубы продолжают обсуждать условия сделки, сообщает "Спорт-экспресс". По словам агента Тиагу Тавейры, из-за задержки с переходом детали личного контракта Вериссимо со "Спартаком" пока не могут быть согласованы.