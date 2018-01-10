Биатлонистка Дорен-Абер завершит карьеру в конце сезона

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер приняла решение о завершении профессиональной карьеры. По ее словам, это случится по окончании нынешнего сезона.

"Я давно не показывала таких плохих результатов, не знаю, что нужно сделать, чтобы все стало лучше, — сказала Дорен-Абер, которую цитирует ТАСС со ссылкой на издание L'Equipe. — Улучшений нет с октября месяца, уже не уверена, что смогу вернуться на свой былой уровень. Не теряю надежд на то, что еще выступлю на Олимпиаде, у меня еще есть время, чтобы проявить себя. Пока ситуация очень сильно влияет на меня психологически".

В активе француженки Дорен-Абер пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых наград чемпионатов мира по биатлону. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере она завоевала серебряную и бронзовую медали.