Пожар в "Физтехпарке" потушен, спасены шесть человек

Пожар второй категории сложности, произошедший в московском технопарке "Физтехпарк", потушен. Спасены шесть человек, один из них получил травмы. Была проведена эвакуация, напоминает ТАСС.

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров на втором этаже здания. На третьем этаже наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения частично обрушились вентиляционные короба.

"Физтехпарк", созданный при поддержке правительства Москвы и Минкомсвязи, находится на Долгопрудненском шоссе. Это технопарк, помогающий молодым компаниям сделать первые шаги на технологическом рынке, реализовать стартапы в области IT и высоких технологий, и в итоге — завоевать рынок и развиваться на нем.