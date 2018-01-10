Гаджи Гаджиев: на сборы "Амкар" полетит, но ситуация остается прежней

Главный тренер пермского футбольного клуба "Амкар" Гаджи Гаджиев прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию, которая установилась в команде. По его словам, пермский клуб полетит на сборы в Турцию перед стартом весенней части чемпионата России, но в целом положение остается прежним.

"Каких-то конкретных деталей у меня нет. Пока ситуация остается прежней, — сказал Гаджиев, которого цитирует "Советский спорт". — На сборы мы все-таки летим, 11 января команда вылетает в Турцию, по плану мы должны там находиться до 20 февраля. Видимо, определенные подвижки в клубе есть. Но какие конкретно, опять же, не скажу, потому что не знаю".

Гаджиев также рассказал о том, собираются ли футболисты "Амкара" в ближайшее время покинуть клуб. "Ребята по-разному реагируют на ситуацию. У кого-то есть предложения, они их обсуждают. А если конкретно – встретимся на сборах и будем разговаривать. Во всяком случае, если есть гарантия от губернатора, что сезон мы доиграем, то у игроков остаются действующие контракты, которые они должны отрабатывать. Пока ни у кого из футболистов нет юридических оснований самовольно покинуть клуб и разорвать договор в одностороннем порядке", — добавил наставник пермского клуба.