13 тысяч туристов эвакуировали с горнолыжного курорта в Швейцарии

В Швейцарии с турбазы на горнолыжном курорте эвакуировали около 13 тысяч туристов, передает ABC. Власти опасаются схода снежной лавины, говорится в сообщении. В спасательной операции были задействованы вертолеты.

Ранее сообщалось, что отдыхающие на швейцарском курорте Церматт оказались заблокированы из-за сильных снегопадов. Транспортное сообщение было прервано, отключилось электричество. Также были закрыты все подъемники. Туристам запретили прогулки по пешеходным тропам в горах.