Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовку

Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовкуЧитайте нас в Telegram
Американские ракеты Trident могут получить новую ядерную боеголовку малой мощности. Ее разработкой, а также ослаблением ограничений на ядерное оружие собирается заняться администрация Трампа. Пентагон уже подготовил новый, первый за восемь лет, обзор ядерной политики государства.
Эти шаги, по мнению Джона Вульфстала, спецсоветника экс-президента США Барака Обамы по вопросам контроля вооружений, нужны для сдерживания русских в случае конфликта в Восточной Европе. Предполагается, что для этого будут использоваться модифицированные ракеты подводного пуска Trident D5 с новыми ядерными боеголовками тактического назначения.
Публикация обзора ядерной политики ожидается в январе, передает РИА Новости. В нем, как ожидается, будут оговорены новые, расширенные условия, при которых США может применять ядерное оружие. Например, ядерный удар может стать ответом на неядерную атаку, если она стала причиной большого количества жертв или была предпринята против объектов жизнеобеспечения или контроля над ядерным оружием.
Новая ядерная политика США более воинственна: предыдущая, существовавшая при Обаме, была направлена на уменьшение роли ядерного оружия в обороне. Вульфстал рассказал, что версия, которую Пентагон собирается обнародовать – не самая агрессивная. В нее, по словам эксперта, не вошли "многие ужасные вещи".
Джон Вульфстал рассказал, что люди, работавшие над документом, пытались создать четкое "сдерживающее послание" для русских, китайцев и северокорейцев. Главная мысль сообщения в том, что любая попытка использования ими ядерного оружия приведет к ответу, чреватому массовыми последствиями.
Сторонники контроля над ядерными вооружениями встревожены. Новая боеголовка меньше, "более пригодна для использования", а это упрощает старт ядерной войны и делает это всемирное бедствие более вероятным.
-
Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Все "Лады" вновь подорожали
- Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа
- В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу
-
Google обвинили в дискриминации белых гетеросексуалов
- На заводе в Польше украинцев пометили униформой
- Всероссийский прапорщик Шматко изменил судьбу за один день
- Тысячи летучих мышей сварились в воздухе из-за жары в Австралии
- Аллигаторы вмерзли в лед в Северной Каролине
- Кит спас женщину от акулы в Тихом океане. Видео
-
Франция: Россия должна помочь французским фермерам
- Криптовалюты: дальше без Южной Кореи
- Как изменится жизнь россиян: 5 законов в 2018 году
- Новогодняя эйфория обернется тяжелым похмельем
- Наибольшая доля активов ЦБ РФ находится в США
-
В России стартовал сбор подписей в поддержку Путина
- Рябков: заявлениями о вмешательстве в выборы США пытаются оправдать санкции
- Выборы-2018: ЦИК принял документы у самовыдвиженцев
- МИД РФ возмущен принятием Латвией закона "О статусе участника Второй мировой"
- Эдуард Малаян: слухи о вмешательстве России в выборы в Мексике – глупость
-
США накрыла климатическая бомба
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- На Багамах россиянин спас ребенка от акул
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Участник гонок на "Гелендвагене" задержан с чужими документами
- Мороз и снег украсили первую рабочую неделю года
- В Москве начался "Елочный круговорот"
- Более 21 миллиона туристов: чем удивляет иностранцев Москва?
- В Московский зоопарк привезли папуанских пингвинов
- 2018-й в столице станет годом строительства метро
-
Две Кореи обменялись рукопожатиями
- Apple объявили войну за тормозные айфоны
- Единственный муравьед в России. Видео
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в январе?
- Съемки сериала по Halo от Стивена Спилберга продолжаются
- 6 млн PlayStation 4 было продано за зимние праздники
- Call of Duty: WWII наконец-то уступил первое место в британском топ-10
- Смартфон теперь можно превратить в виртуальный пистолет
-
Ибупрофен негативно влияет на способность к зачатию у мужчин?
- Найден вирус, атакующий рак мозга совместно с иммунными клетками
- "Тяжёлая" звезда раскрыла тайны солнечной активности
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Цена барреля нефти Brent побила новый рекорд
Названо имя самого богатого человека в мире
В Китае появились розовые парковки для женщин
Поиск работы: 6 навыков, актуальных в 2018 году
Умер знаменитый бас Александр Ведерников
Атака дронов: современные технологии в руках террористов
Кандидаты в президенты начали сбор подписей
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
Пожар в "Физтехпарке" потушен, спасены шесть человек
Баскетбол. УНИКС обыграл "Лимож" в Еврокубке
Президент Перу назначит нового главу МИД
В ПФР разъяснили, кому будет отказано в страховой пенсии
На показе "Движения вверх" всхлипывают и женщины, и мужчины
Неудачи или расчет: Apple просит прощения у покупателей
Без комментариев: посольство РФ о вызове в МИД Турции
60 минут. Новая стратегия Трампа по продаже оружия
В ФРГ признают, что миграционный кризис разрывает ЕС
Автомобиль будущего поедет, "читая мысли" водителя
В Твери от инфаркта умерла мама Михаила Круга
Убийство Ноздровской напомнило многим дело Гонгадзе
Минобороны удалит Windows и установит российский Linux
Самый ожидаемый мультфильм 2018 года
Помогите спасти четырехмесячного Тимошу!
Пациенты и врачи, которые нас удивили
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере