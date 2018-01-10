Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовку

Американские ракеты Trident могут получить новую ядерную боеголовку малой мощности. Ее разработкой, а также ослаблением ограничений на ядерное оружие собирается заняться администрация Трампа. Пентагон уже подготовил новый, первый за восемь лет, обзор ядерной политики государства.

Эти шаги, по мнению Джона Вульфстала, спецсоветника экс-президента США Барака Обамы по вопросам контроля вооружений, нужны для сдерживания русских в случае конфликта в Восточной Европе. Предполагается, что для этого будут использоваться модифицированные ракеты подводного пуска Trident D5 с новыми ядерными боеголовками тактического назначения.

Публикация обзора ядерной политики ожидается в январе, передает РИА Новости. В нем, как ожидается, будут оговорены новые, расширенные условия, при которых США может применять ядерное оружие. Например, ядерный удар может стать ответом на неядерную атаку, если она стала причиной большого количества жертв или была предпринята против объектов жизнеобеспечения или контроля над ядерным оружием.

Новая ядерная политика США более воинственна: предыдущая, существовавшая при Обаме, была направлена на уменьшение роли ядерного оружия в обороне. Вульфстал рассказал, что версия, которую Пентагон собирается обнародовать – не самая агрессивная. В нее, по словам эксперта, не вошли "многие ужасные вещи".

Джон Вульфстал рассказал, что люди, работавшие над документом, пытались создать четкое "сдерживающее послание" для русских, китайцев и северокорейцев. Главная мысль сообщения в том, что любая попытка использования ими ядерного оружия приведет к ответу, чреватому массовыми последствиями.

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Сторонники контроля над ядерными вооружениями встревожены. Новая боеголовка меньше, "более пригодна для использования", а это упрощает старт ядерной войны и делает это всемирное бедствие более вероятным.