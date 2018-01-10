Кубок Испании. "Атлетико" и "Валенсия" вышли в четвертьфинал

В Испании прошли два ответных матча 1/8 финала национального Кубка по футболу. Выхода в следующую стадию турнира добились "Атлетико" и "Валенсия".

В Мадриде местный "Атлетико" снова разгромил клуб из третьего по силе дивизиона чемпионата страны "Льеду" со счетом 3:0. Мячи забили Янник Феррейра-Карраско (57-я минута), Кевин Гамейро (74-я) и Витоло (81-я). В первом матче "Атлетико" также одержал крупную победу со счетом 4:0 и по сумме двух матчей пробился в четвертьфинал турнира.

"Валенсия" на своем поле разгромила "Лас-Пальмас" со счетом 4:0. В составе победителей хет-триком отметился Лусиано Вьетто (30-я, 48-я и 66-я минуты), еще один мяч забил Неманья Максимович (54-я). Первый матч, который состоялся в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, завершился со счетом 1:1. Соперники "Атлетико" и "Валенсии" по четвертьфиналу определятся позднее.