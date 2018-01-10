Леопард напал на ребенка в приморском зоопарке

В зоопарке Уссурийска на двухлетнего ребенка напал леопард, пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по Приморскому краю.

На экскурсию в зоопарк семья с двумя детьми приехала из города Арсеньева, говорится в сообщении. Во время прогулки внимание родителей отвлек старший четырехлетний сын. Младший остался без присмотра и слишком близко подошел к клетке с леопардом. Хищник схватил мальчика лапами за голову. Малыш получил телесные повреждения в виде рваных ран и укусов. Ему оказали неотложную медицинскую помощь.

В отношении родителей пострадавшего ребенка составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.