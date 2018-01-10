Канадский конькобежец призвал убрать результаты россиян при отборе на Олимпиаду

Канадский конькобежец Уильям Даттон обратился к главе комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Бекки Скотт с просьбой исключить время российских конькобежцев из критериев отбора Федерации конькобежного спорта Канады (SSC) на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

На квалификационном турнире к Олимпиаде-2018 Даттон в Канаде занял второе место на дистанции 500 м, но при этом пробежал на 0,02 секунды медленнее норматива. "Несмотря на итоги расследований WADA и МОК, полное отстранение российских паралимпийцев, выводы доклада Макларена о государственной поддержке допинг-программы в России, SSC все еще использует время российских конькобежцев для отбора в сборную Канады", — заявил Даттон, которого цитирует РИА Новости.

"Это то, за что боролось WADA? – интересуется Даттон у Скотт на своей странице в Twitter. — Я призываю SSC сделать правильные шаги и удалить время запятнавших себя российских конькобежцев из квалификационных критериев канадской сборной, особенно это касается тех спортсменов, которые были пожизненно отстранены от Олимпийских игр".