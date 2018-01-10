В Калифорнии число погибших в результате оползней и наводнений выросло до 13

Число жертв оползней и наводнений в южной части штата Калифорния выросло до 13, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию округа Санта-Барбара. Как сообщалось ранее, в городе Монтесито, где оползни разрушили несколько домов, погибли пять человек.

Ливни на юге Калифорнии не прекращаются с 8 января. Из-за разгула стихии в нескольких районах этого штата прошла эвакуация населения.