Снежный плен: горнолыжный курорт отрезало от внешнего мира

Власти Швейцарии задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать около тринадцати тысяч туристов с горнолыжного курорта Церматт. Люди оказались в зоне риска схода снежной лавины. Ростуризм рекомендует отдыхающим в Швейцарии быть осторожнее и следить за прогнозом погоды.

Даже на горнолыжные курорты снег иногда приходит неожиданно. Церматт, один из крупнейших в Швейцарии, отрезало от внешнего мира еще в понедельник. В 9 утра встала автострада, вечером остановились поезда.

Церматт — действительно один из крупнейших в Швейцарии курортов. Спасатели пытаются сделать все что могут, но техники не хватает, а снег не останавливается. В Италии такая же картина. Накануне вечером лавина накрыла пятиэтажный дом в Сестриере в Пьемонте. Год назад такой же поток снега и грязи раздавил отель Ригопьяно в Абруццо, когда спасатели ехали на вызов и боялись, что жертв будет очень много – в доме 89 квартир. Дом выстоял, людей эвакуировали.

Опасность схода лавин остается высокой во всей Валь-д’Аосте объявлен пятый уровень из пяти. На самом крупном курорте Италии – Червинии Монтероза почти везде закрыты подъемники, туристов просят не трогать личный транспорт, чтобы не блокировать работу техники. Закрыты школы и детские сады. Отрезанными от мира остаются небольшие города и деревни.

А на юге Италии дожди третий день и рекордно теплые температуры. 40 лет не было так жарко на Новый год в Риме и Палермо – до 25 градусов. Синоптики до конца недели изменений не обещают.